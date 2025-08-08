Мужчина рассказал о симптоме смертельной болезни, который он пропустил

Мэтт Улимер считал головокружение симптомом переутомления, сообщили СМИ.
Головокружение было симптомом миокардита. Его пропустил 28-летний Мэтт Уллмер, который вел спортивный образ жизни. Он увлекался бегом и ездой на велосипеде, когда почувствовал симптом.
«Поначалу это случалось только тогда, когда я бежал, а не ездил на велосипеде. Внезапно я начинаю чувствовать себя неуверенно, и мне приходится останавливаться и прислоняться к стене или дереву», — поделился Уллмер The Daily Mail. Изначально он сослался на переутомление.
Когда Уллмер посетил больницу, то врач заявил, что он здоров и отпустил. Спустя некоторое время спортсмен упал во время езды на велосипеде с друзьями. В больнице ему поставили диагноз — миокардит. В связи с ним и произошла остановка сердца.
Данная болезнь включает такие симптомы как: боль, дискомфорт в груди, одышка, необычная усталость, учащенное сердцебиение. Также наблюдается и головокружение. В большинстве случаев врачи не замечают признаков летального исхода.