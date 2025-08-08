Российские военные в зоне СВО применяют тактику «Волчья стая» с использованием беспилотников.
Так, перед атакой дроны действуют с разных направлений. Одна из «Гераней» летит наверху, выполняя роль ведущей, а другие стремятся к цели с разных сторон. Если «ведущий» БПЛА уничтожают, вместо него автоматически поднимается другой, рассказал о тактике военный эксперт Борис Рожин.
Отмечается, что перед началом комбинированной атаки нередко выпускают ложные дроны «Гербера». Эти БПЛА значительно дешевле и на себя принимают удар вражеской ПВО.
Такая тактика приводит к очень высокому проценту поражения вражеских целей, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что ВСУ не могут справиться с новейшими российскими БПЛА «Герань-3», оснащенными реактивными двигателями.
Летчик Владимир Попов высказывал мнение, что применение БПЛА «Герань-3» может изменить ход СВО.