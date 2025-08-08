«Так поступал Сталин»: ученые раскритиковали деятельность администрации Трампа по климату

«Госсекретарь Райт, — отмечает эксперт, — только что подтвердил наши худшие опасения — что эта администрация планирует не просто похоронить научные данные, но и заменить их откровенной ложью, чтобы преуменьшить усугубляющийся климатический кризис и уйти от ответственности за его решение. Процесс подготовки утвержденных Конгрессом национальных отчетов об оценке климата является тщательным, федеральные агентства и сотни ученых создают прочную научную базу, на которую полагаются лица, принимающие решения, предприятия и общественность, чтобы оставаться в безопасности в мире, который с каждым днем становится все более опасным из-за изменения климата. Люди по всей стране уже страдают от усиливающейся жары, вызванной изменением климата, наводнений, лесных пожаров и штормов. Ложь об этой реальности ничего не меняет; она просто подвергает людей опасности. Мы настоятельно призываем Конгресс вмешаться, чтобы защитить целостность отчетов NCA, чтобы они оставались жизненно важными инструментами в борьбе с изменением климата».