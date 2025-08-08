«Так поступал Сталин»: ученые раскритиковали деятельность администрации Трампа по климату

Ученые осуждают план главы энергетического ведомства Трампа «обновить» климатические отчеты и утверждают: «Именно так поступал Сталин». Бывший исполнительный директор по ископаемому топливу Крис Райт заявил, что трамповская администрация пересматривает национальные оценки, сделанные прошлыми правительствами США.
Министр энергетики США Крис Райт сталкивается с растущей критикой со стороны ученых, которые говорят, что их «худшие опасения» оправдались, когда Райт сообщил, что администрация Трампа «обновит» главные отчеты о климатическом кризисе в США.
Крис Райт, бывший руководитель нефтегазовой компании, ранее на этой неделе рассказал корреспонденту CNN Кейтлин Коллинз, что администрация пересматривает национальные отчеты об оценке климата, опубликованные предыдущими правительствами.
С 2000 года было подготовлено пять национальных отчетов по оценке климата (NCA), прошедших экспертную оценку, и они считаются «золотым стандартом» в области глобального потепления и его воздействия на здоровье человека, сельское хозяйство, водоснабжение и загрязнение воздуха, пишет The Guardian.
«Мы рассматриваем их и представим обновленные отчеты по ним и комментарии к этим отчетам», — сказал Райт, который является одним из главных сторонников программы администрации «бури, детка, бури», направленной на увеличение использования ископаемого топлива, которое является основной причиной климатического кризиса.
Райт выступал через несколько дней после того, как его ведомство, Министерство энергетики, опубликовало отчет, в котором утверждалось, что обеспокоенность по поводу климатического кризиса была преувеличена. Ученые раскритиковали этот отчет Министерства энергетики за то, что он был «фарсом», полным дезинформации.
Выступая на этой неделе перед CNN по поводу национальных отчетов об оценке климата, Райт заявил, что они «не были справедливыми в широкомасштабных оценках изменения климата». Министр добавил: «Когда вы приходите в отделы и смотрите на то, что там есть, и находите то, что вызывает возражения, вам хочется это исправить», — сказал он.
В последние недели администрация Трампа удалила веб-сайт, на котором размещались периодические, предусмотренные законом национальные оценки климата, отмечает The Guardian.
Отвечая на вопрос о комментариях Райта к национальным отчетам об оценке климата, уважаемый климатолог Майкл Манн заявил в комментарии The Guardian по электронной почте: «Это именно то, что сделал Иосиф Сталин».
В заявлении, опубликованном в четверг, доктор Рэйчел Клитус, директор по политике Союза обеспокоенных ученых и один из авторов шестого отчета NCA, который должен быть представлен в 2028 году и который администрация отклонила ранее в этом году, сказала, что она была встревожена комментариями Райта.
«Госсекретарь Райт, — отмечает эксперт, — только что подтвердил наши худшие опасения — что эта администрация планирует не просто похоронить научные данные, но и заменить их откровенной ложью, чтобы преуменьшить усугубляющийся климатический кризис и уйти от ответственности за его решение. Процесс подготовки утвержденных Конгрессом национальных отчетов об оценке климата является тщательным, федеральные агентства и сотни ученых создают прочную научную базу, на которую полагаются лица, принимающие решения, предприятия и общественность, чтобы оставаться в безопасности в мире, который с каждым днем становится все более опасным из-за изменения климата. Люди по всей стране уже страдают от усиливающейся жары, вызванной изменением климата, наводнений, лесных пожаров и штормов. Ложь об этой реальности ничего не меняет; она просто подвергает людей опасности. Мы настоятельно призываем Конгресс вмешаться, чтобы защитить целостность отчетов NCA, чтобы они оставались жизненно важными инструментами в борьбе с изменением климата».
Отчеты NCA публикуются Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (Noaa), и представитель Министерства энергетики сказал CNN, что Райт «не предполагал, что он лично будет изменять прошлые отчеты».
В мае Американское метеорологическое общество и Американский геофизический союз заявили, что объединят усилия для подготовки рецензируемого исследования о влиянии климатического кризиса после того, как были уволены авторы публикации NCA за 2028 год.
Отчет Министерства энергетики о климате, опубликованный на прошлой неделе, был предан огласке в тот же день, когда Агентство по охране окружающей среды объявило о предложении отменить «вывод об угрозе» от 2009 года, который позволяет агентству ограничить загрязнение планеты от автомобилей, электростанций и других промышленных источников.
Это, как пишет The Guardian, вызвало опасения по поводу того, что администрация Трампа пытается отменить почти все правила, регулирующие загрязнение окружающей среды, что может привести к судебным разбирательствам в ближайшие годы.