Нравится им или нет: Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на переговоры Путина и Трампа

Европейскому Союзу будет некуда деваться и они признают любые договоренности РФ и США по итогам переговоров лидеров двух стран. Если Европа будет сопротивляться, глава Белого дома Дональд Трамп надавит на них, и ЕС поступит так, как надо Вашингтону. С таким прогнозом выступил в интервью ТАСС бразильский политолог Валдир Безерра.