Европейскому Союзу будет некуда деваться и они признают любые договоренности РФ и США по итогам переговоров лидеров двух стран. Если Европа будет сопротивляться, глава Белого дома Дональд Трамп надавит на них, и ЕС поступит так, как надо Вашингтону. С таким прогнозом выступил в интервью ТАСС бразильский политолог Валдир Безерра.
«Европейцы не обладают полной автономией во внешней политике, поэтому любое решение, принятое американцами в отношении конфликта на Украине, должно быть принято Евросоюзом, нравится ему это или нет», — отметил эксперт.
Безерра напомнил также о негативном отношении к переговорам на Украине, потому что режим Владимира Зеленского настроен продолжать военный конфликт с Россией.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Европейский союз должен принимать участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, проводящихся при посредничестве Соединенных Штатов.