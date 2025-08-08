Ричмонд
У Тимати родился третий ребёнок

Певец Тимати и его возлюбленная модель Валентина Иванова стали родителями. Сейчас мама, и новорождённый чувствуют себя прекрасно. Малыш родился пару дней назад и, по предварительным данным, у пары на свет появилась девочка, сообщает Starhit.

Источник: Life.ru

Ребята пока предпочитают не афишировать радостное событие, наслаждаясь первыми днями родительства. Валентина активно делилась фотографиями во время беременности, отмечая, что набрала совсем немного веса.

«Девятый месяц, плюс 9 кг. Горжусь собой, всё-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат. Уже предвкушаю, каким сладким и интересным будет путь к возвращению в прежнюю форму, хотя моя цель — сделать фигуру гораздо лучше, чем она была», — пишет избранница рэпера.

Таким образом, Тимати стал многодетным отцом. У рэпера есть дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и Ратмир от модели Анастасии Решетовой. Беременность его нынешней избранницы Валентины Ивановой подтвердила мать музыканта Симона Юнусова. Она опубликовала в своих социальных сетях сторис, на которых запечатлены кадры отдыха на Мальдивах. На снимках можно заметить округлившийся живот Валентины Ивановой.