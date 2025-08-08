У Тимати родился третий ребёнок

Таким образом, Тимати стал многодетным отцом. У рэпера есть дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и Ратмир от модели Анастасии Решетовой. Беременность его нынешней избранницы Валентины Ивановой подтвердила мать музыканта Симона Юнусова. Она опубликовала в своих социальных сетях сторис, на которых запечатлены кадры отдыха на Мальдивах. На снимках можно заметить округлившийся живот Валентины Ивановой.