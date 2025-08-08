У Тимати родился третий ребёнок

Ребята пока предпочитают не афишировать радостное событие, наслаждаясь первыми днями родительства. Валентина активно делилась фотографиями во время беременности, отмечая, что набрала совсем немного веса.
«Девятый месяц, плюс 9 кг. Горжусь собой, всё-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат. Уже предвкушаю, каким сладким и интересным будет путь к возвращению в прежнюю форму, хотя моя цель — сделать фигуру гораздо лучше, чем она была», — пишет избранница рэпера.
Таким образом, Тимати стал многодетным отцом. У рэпера есть дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и Ратмир от модели Анастасии Решетовой. Беременность его нынешней избранницы Валентины Ивановой подтвердила мать музыканта Симона Юнусова. Она опубликовала в своих социальных сетях сторис, на которых запечатлены кадры отдыха на Мальдивах. На снимках можно заметить округлившийся живот Валентины Ивановой.