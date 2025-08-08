Прокуратура Иркутской области контролирует соблюдение закона о размещении отходов

Напомним, в период с мая по июнь 2025 года потребительский спрос в Приангарье, как и по всей Сибири снизился. Так, автодилеры отмечают, что покупатели все реже интересуются новыми авто. Спрос на одежду и обувь, бытовую технику и электронику, строительные и отделочные материалы, товары для дома также падает.