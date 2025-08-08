Прокуратура Иркутской области контролирует соблюдение закона о размещении отходов

Системный надзор за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры Иркутской области. Важным достижением стало принятие Закона Иркутской области от 27.03.2025 № 18-ОЗ. Документ, разработанный при участии прокуратуры совместно с Законодательным собранием региона, вводит административную ответственность за нарушение правил размещения отходов, в том числе на территориях общего пользования.
Результаты работы закона уже заметны в различных районах области. Например, в Свердловском районе Иркутска рассмотрено более 70 протоколов об административных правонарушениях, связанных с захламлением придомовых территорий. Все виновные лица привлечены к ответственности.
Значительные успехи достигнуты в первом полугодии 2025 года: пресечено свыше 1,2 тысячи нарушений законодательства, реализовано более 400 различных мер реагирования, проведены судебные разбирательства по ряду случаев.
