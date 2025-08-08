В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья

Исследователи из отдела вирусологии, специализирующегося на близкородственных вирусах, уже обладают современными вакцинными платформами, которые позволяют оперативно создавать новые лекарства. Микробиолог Александр Гинцбург отмечает, что при одобрении заявки и проведении доклинических испытаний на это уйдёт не более двух лет. После чего вакцина будет храниться в резерве, чтобы в дальнейшем выйти на клинические испытания.
Сейчас специалисты имеют чёткое представление о том, как противостоять угрозе лихорадки чикунгунья. Хотя теоретически вирус может проникнуть на территорию России, для его устойчивого распространения необходимы подходящие условия для размножения комаров-переносчиков.
Чикунгунья не смертельна, однако её симптомы — сильные боли в суставах и кожная сыпь — могут сохраняться длительное время, от нескольких недель до многих месяцев и даже лет, серьёзно снижая качество жизни заболевших. Новая вакцина обещает изменить ситуацию и защитить от этого мучительного недуга.
Однако комаров, способных переносить это заболевание, полным-полно в странах Азии, которые любят посещать туристы. Ранее Life.ru рассказывал, что отдыхающим приходится носить закрытую одежду и сидеть весь день в номерах с москитными сетками, чтобы их не покусали заражённые москиты. При этом в России не ожидается вспышек вируса, поскольку здесь такие комары просто не водятся.