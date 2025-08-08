Ричмонд
В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья

В России началась работа над вакциной против лихорадки чикунгунья — заболевания, известного как «болезнь согнутых» из-за мучительных суставных болей, заставляющих пациентов принимать разные интересные позы. Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовил заявку на запуск проекта по разработке препарата, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Исследователи из отдела вирусологии, специализирующегося на близкородственных вирусах, уже обладают современными вакцинными платформами, которые позволяют оперативно создавать новые лекарства. Микробиолог Александр Гинцбург отмечает, что при одобрении заявки и проведении доклинических испытаний на это уйдёт не более двух лет. После чего вакцина будет храниться в резерве, чтобы в дальнейшем выйти на клинические испытания.

Сейчас специалисты имеют чёткое представление о том, как противостоять угрозе лихорадки чикунгунья. Хотя теоретически вирус может проникнуть на территорию России, для его устойчивого распространения необходимы подходящие условия для размножения комаров-переносчиков.

Чикунгунья не смертельна, однако её симптомы — сильные боли в суставах и кожная сыпь — могут сохраняться длительное время, от нескольких недель до многих месяцев и даже лет, серьёзно снижая качество жизни заболевших. Новая вакцина обещает изменить ситуацию и защитить от этого мучительного недуга.

Однако комаров, способных переносить это заболевание, полным-полно в странах Азии, которые любят посещать туристы. Ранее Life.ru рассказывал, что отдыхающим приходится носить закрытую одежду и сидеть весь день в номерах с москитными сетками, чтобы их не покусали заражённые москиты. При этом в России не ожидается вспышек вируса, поскольку здесь такие комары просто не водятся.