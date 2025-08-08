В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья

Однако комаров, способных переносить это заболевание, полным-полно в странах Азии, которые любят посещать туристы. Ранее Life.ru рассказывал, что отдыхающим приходится носить закрытую одежду и сидеть весь день в номерах с москитными сетками, чтобы их не покусали заражённые москиты. При этом в России не ожидается вспышек вируса, поскольку здесь такие комары просто не водятся.