Подмосковный чиновник купил на взятки 14 премиальных автомобилей

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Московской области, речь идет о бывшем начальнике отдела Управления Росреестра по городу Балашиха. Ранее он был осужден за получение взяток в составе организованной группы. В ходе проверки выяснилось, что он за счет незаконных доходов приобрел 26 объектов недвижимости и долей в них, а также 14 премиальных транспортных средств.