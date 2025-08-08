Подмосковный чиновник купил на взятки 14 премиальных автомобилей

Прокуратура Московской области добилась конфискации в доход государства недвижимости и автомобилей на сумму 70 млн рублей у осужденного госслужащего.
Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Московской области, речь идет о бывшем начальнике отдела Управления Росреестра по городу Балашиха. Ранее он был осужден за получение взяток в составе организованной группы. В ходе проверки выяснилось, что он за счет незаконных доходов приобрел 26 объектов недвижимости и долей в них, а также 14 премиальных транспортных средств.
Балашихинский суд удовлетворил иск прокуратуры — это имущество, общая стоимость которого составляет около 70 млн рублей, будет обращено в доход государства.