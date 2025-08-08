Судья решил приостановить строительство тюрьмы для мигрантов «Алькатрас с аллигаторами»

Защитники природы приветствуют решение американского судьи приостановить строительство тюрьмы «Аллигатор Алькатрас». Временная остановка возведения тюрьмы во флоридском районе Эверглейдс вызвана спорами адвокатов о том, не нарушаются ли законы об охране окружающей среды.
Коалиция природоохранных организаций приветствовала принятое в четверг решение федерального судьи о приостановлении строительных работ на иммиграционной тюрьме во флоридских Эверглейдс, известной как «Аллигатор Алькатрас», пишет The Guardian.
Окружной судья США Кэтлин Уильямс приказала рабочим прекратить укладку какого-либо нового покрытия, инфраструктуры или засыпку грунта в отдаленном палаточном лагере для задержанных, который администрация Трампа намерена использовать для содержания 3000 иммигрантов, ожидающих депортации из Соединенных Штатов.
Ее устное постановление, которое, по ее словам, будет подкреплено письменным судебным запретом позже, будет действовать в течение двух недель, пока адвокаты будут спорить о том, не нарушало ли строительство лагеря экологические нормы.
Иммиграционная и таможенная служба США (Ice) может продолжать эксплуатировать лагерь и содержать там заключенных, отмечает судья Уильямс, в ожидании разрешения иска о том, что проект угрожает хрупким водно-болотным угодьям, которые являются ареалом для охраняемых растений и животных, и обратит вспять затраты на восстановление окружающей среды стоимостью в миллиарды долларов.
«Для нас большое облегчение, что суд вмешался, чтобы защитить чувствительные воды Эверглейдс, звездное небо и уязвимых существ от дальнейшего вреда, пока мы продолжаем наше дело, — сказала Элиза Беннетт, юрист Центра биологического разнообразия. — Мы готовы двигаться вперед и навсегда положить конец этому подлому плану».
Иск, поданный в окружной суд Майами альянсом, в который входят «Друзья Эверглейдс», «Справедливость на Земле» и племя индейцев мичкосуки из Флориды, оспаривает только воздействие тюрьмы, которая открылась в прошлом месяце после визита Дональда Трампа, на окружающую среду.
В отдельном же иске, поданном правозащитными организациями, говорится о нарушении конституционных прав задержанных, пишет The Guardian. Они утверждают, что узникам запрещено встречаться с адвокатами и что они содержатся под стражей без предъявления обвинений, а федеральный иммиграционный суд отменил слушания об освобождении под залог. Слушание по этому делу назначено на 18 августа.
Помимо судебного разбирательства открытие «Аллигатор Алькатрас» вызвало волну возмущения со стороны демократов, иные из которых посетили учреждение в прошлом месяце и осудили «бесчеловечные» условия содержания: клетки, в которых содержатся заключенные, подтопление из-за сильного дождя, неработающие туалеты, сломанные кондиционеры и тучи комаров.
Позже еще и выяснилось: несмотря на заверения Трампа о том, что эта тюрьма предназначена для «невменяемых психопатов» и «одних из самых порочных людей на планете», у сотен заключенных не было судимостей или даже активных обвинений против них, утверждает The Guardian.
В иске утверждается, что следственный изолятор нарушает Закон о национальной экологической политике (Nepa), который требует от федеральных агентств оценивать воздействие крупных строительных проектов на окружающую среду.
Джесси Пануччо, прокурор штата Флорида, заявил во время слушаний, что, хотя в центре временного содержания будут содержаться федеральные заключенные, строительство и эксплуатация объекта полностью находятся в ведении штата Флорида, а это означает, что пересмотр Nepa применяться не будет.
Его доводы, по-видимому, не убедили судью Уильямс, которая отмечает, что проект был как минимум совместным партнерством между штатом и федеральным правительством и что все уже построенное на этом участке, вероятно, останется там навсегда, независимо от того, как в конечном итоге будет решено дело.
В среду и четверг истцы представили свидетелей в поддержку судебного запрета, в то время как адвокаты штата и федерального правительства должны представить свои доводы на следующей неделе.
Талберт Сайпресс, председатель индейского племени миккосуки во Флориде, сказал, что приветствует решение о прекращении строительства в заповеднике Биг Сайпресс, традиционном месте проживания племени, и вокруг него.
«Изолятор временного содержания угрожает земле, которая не только чувствительна к воздействию окружающей среды, но и священна для нашего народа, — сказал он. — Хотя этот приказ является временным, он является важным шагом в отстаивании наших прав и защите нашей родины. Племя миккосуки будет продолжать отстаивать нашу культуру, наш суверенитет и Эверглейдс».