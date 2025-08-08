Ричмонд
Почти 150 тонн мороженого отправили из Иркутской области в Монголию и Китай

Каждая партия мороженого прошла строгий контроль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года из Иркутской области в Монголию и Китай отправили почти 150 тонн мороженого. Из них 141 тонну поставили в Монголию. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— Экспортеры и производители мороженого обеспечивают качество и безопасность продукции, проводят лабораторные исследования, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Каждая партия мороженого прошла строгий контроль и соответствует ветеринарно-санитарным нормам, действующим в Монголии и КНР. Также продукция отвечала требованиям технических регламентов Таможенного Союза. На каждую партию оформили ветеринарный сертификат.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту областного центра специалисты досмотрели 2,7 тысячи аквариумных рыб, шмелей и кораллов.