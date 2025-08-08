Почти 150 тонн мороженого отправили из Иркутской области в Монголию и Китай

С начала года из Иркутской области в Монголию и Китай отправили почти 150 тонн мороженого. Из них 141 тонну поставили в Монголию. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.