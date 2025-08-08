Стал известен побочный эффект потребления кофе на ночь

Потребление кофеина в вечернее время может ослаблять самоконтроль и провоцировать импульсивные реакции. К такому заключению пришли биологи Техасского университета в Эль-Пасо в ходе серии опытов с дрозофилами (плодовыми мушками). Результаты исследования размещены в журнале iScience.
Специалисты анализировали влияние кофеина на поведение мушек в зависимости от времени суток и половой принадлежности. После введения вещества оценивалась способность насекомых подавлять импульсивные реакции — например, прекращение полета при столкновении с резким воздушным порывом. Ученые пояснили, что в нормальных условиях мушки останавливаются при наличии серьезного препятствия.
Обнаружено, что кофеин, потребленный ночью, существенно снижает уровень самоконтроля у мух, особенно у особей женского пола: несмотря на дискомфорт, они сохраняли двигательную активность. Дневной прием кофеина подобного эффекта не вызывал.
Хотя концентрация вещества в организмах самцов и самок была идентичной, поведенческие реакции различались. Это, по мнению авторов, указывает на возможное влияние генетических или физиологических механизмов, выходящих за рамки гормональных различий.
Исследователи допускают, что выводы могут быть применимы к людям — особенно к женщинам, работающим в ночную смену или употребляющим кофе перед сном. В группу потенциального риска входят медики, военнослужащие и другие специалисты, чья деятельность требует высокой концентрации и самодисциплины в поздние часы.
