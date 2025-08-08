Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа

В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.