Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керченского полуострова сейчас ожидают проезда 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на девять часов утра.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

За два часа очередь выросла более чем вдвое: по данным на семь часов утра проезда ожидали 200 автомобилей.

В ночь на пятницу очереди на транспортном переходе не было. Тогда как накануне заторы начали формироваться с самого утра и к 18 часам 7 августа в пробке с обеих сторон находились уже больше 2 тысяч авто. В такие периоды волонтеры раздают водителям и пассажирам воду, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток и направляют машины по нужным полосам.

Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.