Информационный центр Бастрыкина открыли в Челябинской области

Соответствующее поручение ранее давал глава ведомства Александр Бастрыкин.
«В следственном управлении по Челябинской области на должность инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи назначена старший лейтенант юстиции Карлова Екатерина Дмитриевна», — говорится в комментарии.
На персональной странице инспектора южноуральцы могут задать вопросы, подать обращения, а также получить актуальную информацию о деятельности ведомства.
Отмечается, что главной задачей Информационных центров СКР является «формирование системы оперативной связи с населением для прямого диалога с гражданами».