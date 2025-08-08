Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информационный центр Бастрыкина открыли в Челябинской области

В управлении Следственного комитета России по Челябинской области создан Информационный центр для обращения граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее поручение ранее давал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В следственном управлении по Челябинской области на должность инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи назначена старший лейтенант юстиции Карлова Екатерина Дмитриевна», — говорится в комментарии.

На персональной странице инспектора южноуральцы могут задать вопросы, подать обращения, а также получить актуальную информацию о деятельности ведомства.

Отмечается, что главной задачей Информационных центров СКР является «формирование системы оперативной связи с населением для прямого диалога с гражданами».