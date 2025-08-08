Школьников в российском регионе перестанут кормить пиццей для борьбы с ожирением

Власти Воронежской области проведут эксперимент, в ходе которого в некоторых школьных столовых нельзя будет купить сосиски в тесте, мини-пиццы, пирожки и другие подобные продукты. Меню изменят для борьбы с ожирением среди школьников, утверждает Telegram-канал Mash.