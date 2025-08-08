Лидер неонацистов приговорен к 20 годам тюрьмы за планы нападения на энергосистему

Лидер неонацистов приговорен к 20 годам заключения за заговор с целью нападения на энергосистему американского штата Мэриленда. Брэндон Рассел, основатель неонацистской группировки Atomwaffen Division, был признан виновным в заговоре с целью подрыва энергосистемы Балтимора.
Основатель неонацистской группировки из Флориды был приговорен к 20 годам заключения в федеральной тюрьме за сговор со своей девушкой с целью спланировать нападение на энергосистему Мэриленда в поддержку их общих расистских убеждений.
Как пишет The Guardian, 30-летний Брэндон Рассел был признан виновным судом присяжных ранее в этом году. Прокуратура представила доказательства, подробно описывающие его давнюю связь с борцами за превосходство белой расы и его недавние попытки организовать «снайперские атаки» на электрические подстанции в окрестностях Балтимора.
Во время слушания приговора в четверг днем в федеральном суде Балтимора окружной судья Джеймс Бредар отчитал подсудимого за его предосудительные взгляды, заявив, что Рассел, несомненно, был мозгом операции, целью которой было ускорить социальный коллапс, нацелившись на энергетическую инфраструктуру города, в котором большинство населения составляют чернокожие.
После запланированных нападений Рассел и его соучастница Сара Бет Кленданиэль намеревались «создать свою собственную причудливую утопию, населенную людьми, которые только выглядят и думают так, как они», — заявил судья Бредар.
«Ну, это не так работает, — продолжил судья. — Закон этого не допускает. Мы не меняем курс в этой стране путем насильственного свержения».
Судья Бредар вынес максимальный приговор, предусмотренный для осуждения Рассела за сговор с целью нанесения ущерба энергетическому объекту. Судья также вынес решение о пожизненном освобождении под надзором, включая тщательное наблюдение за электронными устройствами Рассела.
Бредар ранее приговорил Кленданиэль к 18 годам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в участии в заговоре. Он сказал, что Рассел должен получить более длительный срок, потому что он был более виновен и внес «интеллектуальный вклад», который приблизил осуществление заговора.
Эти двое были арестованы в феврале 2023 года — до того, как их планы были осуществлены, подчеркивает The Guardian.
На суде утверждалось, что запланированные теракты могли затронуть значительную часть Балтимора и привести к повреждению электрических трансформаторов на сумму около 70 миллионов долларов.
Сотрудник ФБР, который общался с Расселом онлайн, будучи неонацистом под прикрытием, дал показания в ходе судебного процесса о разговорах, в которых Рассел призывал его атаковать электростанции и линии электропередач.
Адвокат Расселл, Иэн Голдстайн, утверждал, что Кленданиэль представляла большую угрозу, потому что она предпринимала шаги, чтобы раздобыть огнестрельное оружие и обстреливать электрические подстанции. Тем временем Расселл жил во Флориде и, по словам его адвоката, совершенно не планировал ехать в Мэриленд.
«Для мистера Расселла все было пустой болтовней», — сказал Голдстайн суду.
«Брэндон Рассел — образованный молодой человек, который служил в вооруженных силах этой страны», — написал его адвокат, связывая его склонность к нацизму с давними проблемами психического здоровья. — Его семейные отношения красноречиво говорят о том, каким человеком он может быть".
Судью это не убедило, но он отметил «несколько сложную психосоциальную историю» Рассела и порекомендовал пройти курс психиатрического лечения во время его пребывания в тюрьме.
Рассел отказался обращаться к судье напрямую. Он появился в суде в темно-бордовой тюремной одежде и не проявлял никаких явных признаков эмоций во время слушания.
Несколько лет назад Рассел стал одним из основателей неонацистской группировки «Атомваффен дивизион», что в переводе с немецкого означает «атомное оружие». Группировка была причастна к пяти убийствам и нескольким заговорам со взрывами, но в 2020 году была ликвидирована федеральными агентами.
Прокуратура Калифорнии заявила, что мужчина, осужденный в прошлом году за нанесение смертельного удара ножом Блейзу Бернштейну, студенту еврейского университета, был связан с подразделением «Атомваффен».
Ранее Guardian сообщала, что судебный процесс над Расселом пролил свет на усилия администрации Байдена по борьбе с правыми экстремистами. Нынешние и бывшие сотрудники Госдепартамента выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа сводила к минимуму угрозы насилия со стороны ультраправых и сторонников превосходства белой расы, пишет The Guardian.
Это была не первая стычка Рассела с правоохранительными органами. В 2017 году полиция отреагировала на двойное убийство в многоквартирном доме в Тампе и обнаружила Рассела плачущим на улице, одетым в военную форму. По словам официальных лиц, один из его соседей по комнате убил двоих других. Во время обыска в доме полиция обнаружила тайник с сильнодействующими взрывчатыми веществами и неонацистскими надписями, плакатами, книгами и флагами. Рассел признал себя виновным в хранении незарегистрированного взрывного устройства и ненадлежащем хранении взрывчатых веществ.