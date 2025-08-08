Лидер неонацистов приговорен к 20 годам тюрьмы за планы нападения на энергосистему

Бредар ранее приговорил Кленданиэль к 18 годам тюремного заключения после того, как она признала себя виновной в участии в заговоре. Он сказал, что Рассел должен получить более длительный срок, потому что он был более виновен и внес «интеллектуальный вклад», который приблизил осуществление заговора.