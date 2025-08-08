ИКИ РАН: Череда сильных солнечных вспышек произошла утром 8 августа

На Солнце продолжается череда мощных вспышек. Очередная была зафиксирована утром в пятницу, 8 августа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отмечают, что уровень нового звездного события составил M2.8. В лаборатории также напомнили, что с 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошли уже несколько вспышек класса М. Самая сильная из них достигла балла М4.4.
Накануне Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оповестила: в пятницу, 8 августа, может произойти самая мощная магнитная буря за последние два месяца. Все может начаться уже утром (по московскому времени), около 7 часов.
Также сообщалось, что в ранние утренние часы 7 августа ученые зафиксировали на Солнце новую мощную вспышку класса М. Это уже седьмое подобное событие, отмеченное с начала текущего месяца.