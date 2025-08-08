Профессор из Башкирии удостоился государственной награды

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий выдающимся деятелям страны. В числе награжденных оказался профессор Башкирского государственного аграрного университета Рузил Авзалов.
Ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Такой высокой чести ученый удостоен за многолетний плодотворный труд в сфере образования, весомый вклад в подготовку квалифицированных специалистов и развитие научно-педагогической деятельности.
