Профессор из Башкирии удостоился государственной награды

Владимир Путин присвоил профессору из Башкирии почетное звание.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий выдающимся деятелям страны. В числе награжденных оказался профессор Башкирского государственного аграрного университета Рузил Авзалов.

Ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Такой высокой чести ученый удостоен за многолетний плодотворный труд в сфере образования, весомый вклад в подготовку квалифицированных специалистов и развитие научно-педагогической деятельности.

