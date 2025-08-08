Берега Таганрогского залива разрушаются со скоростью 5,7 метра в год

По информации, размещенной в атласе, наиболее интенсивное разрушение берегов зафиксировано в с. Петрушино — до 5,7 м в год. В с. Весело-Вознесенка скорость абразии достигает 5,6 м ежегодно. Мощные разрушительные процессы характерны для южной части Азовского моря, в частности для участков возле села Порт-Катон, где берег может уходить под воду до 3,6 м за год.