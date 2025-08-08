Берега Таганрогского залива разрушаются со скоростью 5,7 метра в год

Об этом свидетельствуют данные «Экологического вестника Дона», опубликованного Минприроды региона.
По информации, размещенной в атласе, наиболее интенсивное разрушение берегов зафиксировано в с. Петрушино — до 5,7 м в год. В с. Весело-Вознесенка скорость абразии достигает 5,6 м ежегодно. Мощные разрушительные процессы характерны для южной части Азовского моря, в частности для участков возле села Порт-Катон, где берег может уходить под воду до 3,6 м за год.
В зоне риска находятся населенные пункты Чумбур-Коса, Рожок, Таганрог и Александрова Коса. Морская стихия может затопить жилые дома, дороги, линии электропередач, детские лагеря и памятник архитектуры XIX века — усадьбу Лакиера.
«В настоящее время только 16 км береговой линии из 40 защищены специальными сооружениями. Большинство из них построены 40−50 лет назад и многие находятся в аварийном состоянии. Без принятия срочных мер часть населенных пунктов может быть полностью затоплена», — приводятся в сборнике слова ученых-экологов.