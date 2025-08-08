В Усть-Ишимском районе Омской области простятся с героем СВО

Контракт на прохождение военной службы Владимир Резанов подписал в ноябре 2023 года. Герой погиб на 56-м году жизни 7 ноября 2024 года при выполнении боевых задач, он оставил после себя шестерых детей. Владимир Резанов большую часть своей жизни посвятил работе в Усть-Ишимской автоколонне, где трудился водителем и сварщиком. За добросовестный труд он был награжден почетной грамотой правительства Омской области и удостоен серебряного знака отличия ГТО.