Второй шанс: как Кризисный центр помог москвичке вырваться из круга насилия и спасти семью

В Москве на протяжении 11 лет всестороннюю поддержку женщинам, столкнувшимся с психологическим и физическим насилием, сложными жизненными обстоятельствами оказывает Кризисный центр. Здесь они получают не только временное убежище, но и квалифицированную помощь психологов, юристов и специалистов по социальной работе.
Диана вышла замуж сразу после окончания университета, полная надежд и мечтаний о счастливой семейной жизни. Однако реальность оказалась иной: вскоре после свадьбы она столкнулась с конфликтным поведением супруга.
— Муж часто был агрессивен. В порыве ссоры мог толкнуть, наговорить обидных слов. Потом извинялся, клялся, что больше так не будет, но вспышки повторялись. В присутствии друзей вел себя вызывающе и мог демонстративно высмеивать меня и мои слова. Делилась происходящим с родителями, но не нашла поддержки, слышала лишь: «В семье всякое случается, надо потерпеть». Мирилась с происходящим, пока не поняла, что постоянное напряжение вредит мне и будущему ребенку, — поделилась Диана.
Страх за будущего малыша побудил Диану действовать. В родном городе женщину никто не ждал, и она обратилась за помощью в Кризисный центр, где будущей маме предоставили временное убежище. Там она смогла спокойно обдумать ситуацию. Психологи оказали поддержку, помогли справиться с эмоциональной травмой и восстановить душевное равновесие, юристы проконсультировали по вопросам развода.
— Наша главная задача состояла в том, чтобы помочь Диане увидеть, как ее негативные мысли влияют на жизнь и научиться их менять. Психологи работали над тем, чтобы она поверила в себя и научилась защищать свои интересы. Специалисты центра помогли будущей маме подготовиться к рождению ребенка — рассказали все об уходе за новорожденным. В итоге Диана подала на развод и ожидала появление сына в спокойной и безопасной обстановке, — рассказала Ольга Троянова, руководитель отделения стационарного обслуживания Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Вскоре история Дианы получила неожиданный поворот. Осознав свое поведение, ее муж Тимур обратился в Кризисный центр с просьбой о помощи.
— Тимур был в состоянии глубокого отчаяния. Он признал, что его поведение было недопустимым по отношению к супруге и очень хотел измениться. Несмотря на пережитые страдания, Диана согласилась дать ему второй шанс, но только при условии, что он готов работать над собой и поменяет свое поведение. Поэтому мы предложили им вместе поработать с психологом, пара согласилась, — добавила Ольга Троянова.
Семейные сессии с психологом помогли супругам наладить общение и научиться выражать свои чувства. Индивидуальная терапия помогла Тимуру разобраться в причинах своего агрессивного поведения и научиться контролировать эмоции.
— Чтобы помочь Тимуру лучше понимать и контролировать свои эмоции, психологи применяли различные творческие методики: арт-терапию, работали с образами, делали упражнения на развитие эмпатии. Это помогло мужчине разобраться, что именно вызывает у него негативные реакции и научиться справляться с ними, — добавила специалист.
Со временем Диана увидела искреннее раскаяние мужа и желание построить здоровые семейные отношения и забрала заявление о разводе. Сейчас супруги вместе воспитывают сына. Они научились ценить друг друга и решать проблемы мирно.
— Наша жизнь не идеальна, но мы оба стараемся быть лучшими родителями и партнерами, — отметила Диана.
СПРАВОЧНО.
Кризисный центр помощи женщинам и детям — единственное государственное учреждение в Москве, где уже 11 лет помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Здесь можно получить комплексную помощь: убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра — помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.