Второй шанс: как Кризисный центр помог москвичке вырваться из круга насилия и спасти семью

— Муж часто был агрессивен. В порыве ссоры мог толкнуть, наговорить обидных слов. Потом извинялся, клялся, что больше так не будет, но вспышки повторялись. В присутствии друзей вел себя вызывающе и мог демонстративно высмеивать меня и мои слова. Делилась происходящим с родителями, но не нашла поддержки, слышала лишь: «В семье всякое случается, надо потерпеть». Мирилась с происходящим, пока не поняла, что постоянное напряжение вредит мне и будущему ребенку, — поделилась Диана.