Мощнейшая вспышка произошла на солнце

Утром в пятницу, 8 августа, произошла сильная вспышка на солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уровень солнечной вспышки — М2.8, заявили в лаборатории.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва дня шторма: прогноз магнитных бурь 9 августа 2025.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная)», — указано в сообщении. Данная вспышка уже не первая за последнее время, ранее произошла вспышка. Начиная с 3 августа уже произошло несколько вспышек класса М.

В пятницу до Земли добрались последствия выбросов солнечных вспышек. По информации, на данный момент фиксируется индекс солнечной активности в 7,1 балла из 10.