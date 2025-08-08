121 глазной протез изготовили за полгода в Хабаровске

В больнице имени профессора Войно-Ясенецкого работает единственная на Дальнем Востоке лаборатория глазного протезирования. Здесь помогают людям, потерявшим орган зрения, — и жителям Хабаровского края, и пациентам из соседних регионов.
В офтальмологическом отделении лечат катаракту, глаукому, отслоение сетчатки и другие заболевания глаз. А при утрате органа зрения в лаборатории изготавливают индивидуальные и массовые глазные протезы. За шесть месяцев здесь создали 121 изделие.
«Наши протезисты изготавливают анатомические глазные протезы из особого высококачественного криолитового стекла, поскольку оно не содержит вредных веществ и является химически нейтральным, а также не вызывает аллергических реакций», — рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе больницы имени профессора Войно-Ясенецкого, врач-офтальмолог высшей категории Вероника Телюпа.
Для изготовления используют российские материалы, срок работы — не более трех дней. Протез устанавливается на два года и не требует специального врачебного наблюдения.
В краевом минздраве рассказали, что ежегодно для пациентов со всего Дальнего Востока делают около 200 протезов. С 2023 года помощь оказывают и участникам специальной военной операции — за это время специалисты обеспечили бойцов 40 искусственными органами зрения.