Россияне этим летом выбирают необычный отпуск, показал опрос

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Каждый пятый (21%) российский турист этим летом выбирает отпуск «вне шаблона»: четверть из них поехали в ретрит в горах Кавказа и Алтая, и немного меньше — 22% — в глухие деревни с отключенным интернетом, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняли участие 2,5 тысячи россиян. «21% респондентов отказались от привычных форматов путешествий в пользу нестандартных вариантов — от уединенных ретритов до “взрослых” пионерлагерей», — рассказали в сервисе.
Отмечается, что наибольший интерес вызвали ретриты в горах Кавказа и Алтая — на них пришлось 24% среди тех, кто выбрал необычный отдых. «Избинг — поездки в глухие деревни с проживанием в деревянных избах и отключением от интернета — выбрали 22%. Взрослые пионерлагеря, куда едут за зарядкой, спортивными играми, дискотеками и вечерними кострами, предпочли 17%», — добавили аналитики.
Они также выяснили, что в экоформаты — поездки в экопоселки и фермерские хозяйства — отправились 14% опрошенных. Еще 11% выбрали индустриальный туризм, включая поездки по заброшенным железнодорожным веткам, старым заводам и гидроэлектростанциям.
«Неожиданно высокую популярность набрал и туризм по мотивам книг — 4% построили маршрут отпуска, вдохновившись художественными произведениями, от мест действия классических романов до фэнтезийных туров по Карелии и Уралу», — отметили в исследовании.
Аналитики выяснили, что 3% участников исследования выбрали спортивные выезды: беговые лагеря, йога-туризм, дайвсафари или веломарафоны в горах. А еще 5% попробовали активный туризм с обучением — парапланеризм, скалолазание или верховую езду.
Отмечается, что почти половина путешественников — 46% — заявили, что планируют повторить такой опыт в следующем году, а каждый десятый готов отправиться в подобную поездку уже этой осенью. При этом 18% респондентов отметили, что нестандартный отдых позволил им потратить меньше, чем на обычный тур, и при этом получить более яркие впечатления.
«Нестандартный отдых часто стоит дешевле традиционного, особенно если человек выбирает поездку без посредников или бронирует размещение напрямую. Кроме того, в условиях нестабильной транспортной обстановки внутри России гораздо проще спланировать поездку на автомобиле или поезде, не рискуя потерять деньги на отмененные рейсы», — процитировали в сообщении директора департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анну Романенко.
Он подчеркнула, что внутренний туризм в России сегодня уже выходит за рамки привычных маршрутов, предлагая все больше альтернатив для тех, кто ищет не только отдых, но и впечатления. «Особенно активно такие форматы выбирают молодые путешественники: среди людей до 35 лет доля предпочитающих необычные поездки достигает 30%, тогда как среди более старших возрастных групп она составляет около 12%. При этом женщины (63%) чаще выбирают нестандартные варианты отпуска, нежели мужчины», — заключила она.