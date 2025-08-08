Россияне этим летом выбирают необычный отпуск, показал опрос

Он подчеркнула, что внутренний туризм в России сегодня уже выходит за рамки привычных маршрутов, предлагая все больше альтернатив для тех, кто ищет не только отдых, но и впечатления. «Особенно активно такие форматы выбирают молодые путешественники: среди людей до 35 лет доля предпочитающих необычные поездки достигает 30%, тогда как среди более старших возрастных групп она составляет около 12%. При этом женщины (63%) чаще выбирают нестандартные варианты отпуска, нежели мужчины», — заключила она.