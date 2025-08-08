Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах трех районов Воронежской области откажутся от «сосисок в тесте»

По данным Министерства здравоохранения Воронежской области, в регионе более 10 тысяч детей страдают ожирением.

Источник: РИА "Новости"

Профилактикой этого недуга займутся в районных школах.

На совещании облправительства министр здравоохранения по Воронежской области Игорь Банин 6 августа рассказал, что в рамках регионального проекта о здоровом школьном питании заключен договор с шестью пилотными школами и тремя муниципальными районами — Бобровским, Бутурлиновским и Новохоперским. Программа предусматривает внедрение стандартов «здорового перекуса».

Меню для учеников пересмотрят в сторону овощей и фруктов. От снеков и всяких «вкусняшек», в виде сосисок в тесте, пирожков и мини-пиццы, в столовых учебных заведений откажутся. Малышам и подросткам будет доступна пища с учетом калорийности, водного режима и основ правильного питания.

Зожный эксперимент стартует 1 сентября. Со следующего учебного года опыт пилотных школ планируют распространить на весь регион.