В школах трех районов Воронежской области откажутся от «сосисок в тесте»

Меню для учеников пересмотрят в сторону овощей и фруктов. От снеков и всяких «вкусняшек», в виде сосисок в тесте, пирожков и мини-пиццы, в столовых учебных заведений откажутся. Малышам и подросткам будет доступна пища с учетом калорийности, водного режима и основ правильного питания.