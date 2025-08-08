В школах трех районов Воронежской области откажутся от «сосисок в тесте»

Профилактикой этого недуга займутся в районных школах.
На совещании облправительства министр здравоохранения по Воронежской области Игорь Банин 6 августа рассказал, что в рамках регионального проекта о здоровом школьном питании заключен договор с шестью пилотными школами и тремя муниципальными районами — Бобровским, Бутурлиновским и Новохоперским. Программа предусматривает внедрение стандартов «здорового перекуса».
Меню для учеников пересмотрят в сторону овощей и фруктов. От снеков и всяких «вкусняшек», в виде сосисок в тесте, пирожков и мини-пиццы, в столовых учебных заведений откажутся. Малышам и подросткам будет доступна пища с учетом калорийности, водного режима и основ правильного питания.
Зожный эксперимент стартует 1 сентября. Со следующего учебного года опыт пилотных школ планируют распространить на весь регион.