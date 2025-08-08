В России начали разработку вакцины против новой опасной лихорадки

По информации SHOT, в институте Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. Микробиолог Александр Гинцбург говорит, что существуют мощные вакцинные платформы, позволяющие оперативно создать препарат. В случае поддержки заявки разработка и доклинические исследования займут не более двух лет, после чего препарат поместят в резерв и выведут на клинические испытания.