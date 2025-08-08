Ричмонд
В России начали разработку вакцины против новой опасной лихорадки

В России приступили к разработке вакцины против лихорадки чикунгунья, которую также называют «болезнью согнутых».

В России приступили к разработке вакцины против лихорадки чикунгунья, которую также называют «болезнью согнутых». По прогнозам, препарат появится не раньше, чем через два года.

По информации SHOT, в институте Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. Микробиолог Александр Гинцбург говорит, что существуют мощные вакцинные платформы, позволяющие оперативно создать препарат. В случае поддержки заявки разработка и доклинические исследования займут не более двух лет, после чего препарат поместят в резерв и выведут на клинические испытания.

Гинцбург отмечает, что есть понимание, как реагировать на такие угрозы. Теоретически вирус уже может быть занесен в Россию, но для его распространения нужны благоприятные условия для комаров-переносчиков. Все необходимое для оперативной разработки вакцины готово.

Чикунгунью называют «болезнью согнутых» из-за сильных болей в суставах. Другим симптомом является сыпь. Заражение не приводит к смерти, но симптомы сохраняются неделями, месяцами и годами.

