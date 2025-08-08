Озеро лотосов под Краснодаром спасают от засухи

Площадь озера составляет около 475 тысяч квадратных метров. Здесь обитают редкие виды птиц, в том числе занесенные в Красную книгу каравайки, а также утки и цапли. Главной достопримечательностью водоема является краснокнижный лотос орехоносный, ради сохранения которого и проводятся работы по пополнению воды.