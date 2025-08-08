Озеро лотосов под Краснодаром спасают от засухи

Власти Краснодара начали пополнять водой озеро Лотосов в станице Елизаветинской. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК, повторная подпитка водоема уже стартовала. Это решение связано с аномально жаркой и засушливой погодой, из-за которой уровень воды в озере начал снижаться, передает ИА KrasnodarMedia.
— Мы осознаем ценность этих уникальных цветов и их значение для жителей и гостей города, — отметили в ведомстве. — Подпитка водоема позволит сохранить его экосистему и создать благоприятные условия для роста лотосов.
Напомним, что в 2022 году озеро Лотосов вместе с Берегокубанским лесом получило статус особо охраняемой природной территории. Водоем расположен в изгибе русла Кубани, недалеко от Елизаветинского шоссе, между садоводческим товариществом «Лотос» и поселком Белозерным.
Площадь озера составляет около 475 тысяч квадратных метров. Здесь обитают редкие виды птиц, в том числе занесенные в Красную книгу каравайки, а также утки и цапли. Главной достопримечательностью водоема является краснокнижный лотос орехоносный, ради сохранения которого и проводятся работы по пополнению воды.
Такую процедуру уже проводили в мае этого года. Из-за прошлогодней сильной засухи и отсутствия паводков уровень воды в Кубани снизился, а песчаное дно озера не удерживало влагу. В результате водоем почти полностью обмелел.