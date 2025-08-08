Скейт-парк и падел-корт оборудовали на Стрелке

Экстрим-площадку разместили на полях, созданных по концепции ИРГСНО в 2021 году как напоминание об утраченных бетонных складах. При этом сама скейт-зона была вдохновлена слиянием двух рек, что провяляется в двух рампах, соединённых «мостами». Покататься на ней можно бесплатно.