DM: токсин в грибе-деликатесе может вызвать опасную неврологическую болезнь

«В Монтшавине показатель оставляет 800 случаев на 100 000 жителей в год. Ни у одного из пациентов не было генной мутации, делающей их более восприимчивыми к БАС, или семейного анамнеза заболевания, которое вызывает постоянно ухудшающийся паралич с течением времени, что приводит к смерти через два-пять лет», — говорится в материале.