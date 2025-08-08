DM: токсин в грибе-деликатесе может вызвать опасную неврологическую болезнь

Гриб «сморчок настоящий» любят использовать в блюдах высокой кухни, однако его очень легко спутать с «ложным сморчком», который содержит опасный токсин гиромитрин, пишет Daily Mail.
Исследование практикующего невролога из университетской больницы Гренобля Эммелин Лагранж показало, что гиромитрин вызывает боковой амиотрофический склероз (БАС или болезнь Лу Герига).
Лагранж проанализировала данные людей, проживающих во французском Монтшавин Ле Кош. Жители городка занимаются собирательством сморчков, так как здесь их растет очень много, употребляют их сами в пищу и поставляют ресторанам.
«В Монтшавине показатель оставляет 800 случаев на 100 000 жителей в год. Ни у одного из пациентов не было генной мутации, делающей их более восприимчивыми к БАС, или семейного анамнеза заболевания, которое вызывает постоянно ухудшающийся паралич с течением времени, что приводит к смерти через два-пять лет», — говорится в материале.
По мнению Лагранж, большое число заболевших БАС в Монтшавине связано именно с употреблением в пищу ложных сморчков.
