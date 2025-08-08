Объяснено, почему российские врачи не порекомендуют детям идти в медицину

Около 40,8% опрошенных врачей негативно восприняли бы решение своих детей избрать медицинскую карьеру. Таковы результаты исследования «Справочника врача», доступные РБК.
Среди респондентов 15,7% оценили бы подобный выбор отрицательно, но уважали бы его; 14,3% старались бы отговорить ребенка, а каждый десятый (10%) приложил бы усилия, чтобы ребенок не связал жизнь с медициной.
Поддержали бы выбор ребенка, предупредив о возможных трудностях, 38,5% врачей. Еще 15% отметили, что попытались бы направить ребенка в менее рискованную и более высокооплачиваемую медицинскую специализацию.
Почти половина участников опроса (42%) признали, что их ожидания от профессии значительно отличались от реальности, тогда как лишь 22% полностью осознавали предстоящие сложности после завершения обучения.
На вопрос об изменении отношения к профессии за последние пять лет, половина респондентов ответила о разочаровании без сожаления о выборе. Разочарованными и сожалеющими назвали себя 12%, а 11,1% категорически не рекомендовали бы идти в медицину. Возросшей гордостью за профессию поделились 4,7%, а стабильно положительно оценивают свою сферу 12,9%.
Отсутствие государственных социальных гарантий — ключевая причина нежелания видеть детей в медицине. Несправедливую оценку труда, необходимость постоянного обучения за свой счет, отсутствие условий для работы и роста, низкие зарплаты, не соответствующие ответственности, устаревшее оборудование и дефицит ресурсов в госучреждениях как основания отказа от профессии перечислили 54% опрошенных. Еще 21% указали на чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, высокий риск выгорания, утрату здоровья из-за стресса и ненормированный график.
Интеллектуальная и профессиональная самореализация, а также множество специализаций — главные преимущества, которые побудили бы 28,5% врачей рекомендовать профессию детям. Еще 19,2% отметили престиж, возможность помогать людям и спасать жизни. На стабильность, гарантию трудоустройства, льготы и господдержку указали 15,8%, а семейные традиции или медицинскую династию назвали причиной поддержки 14,3%. О хороших перспективах достойного заработка сообщили лишь 3,7% респондентов.
