Объяснено, почему российские врачи не порекомендуют детям идти в медицину

На вопрос об изменении отношения к профессии за последние пять лет, половина респондентов ответила о разочаровании без сожаления о выборе. Разочарованными и сожалеющими назвали себя 12%, а 11,1% категорически не рекомендовали бы идти в медицину. Возросшей гордостью за профессию поделились 4,7%, а стабильно положительно оценивают свою сферу 12,9%.