Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Старо-Татарской слободе отреставрируют мечеть XIX века

К тому же планируют благоустроить прилегающую территорию.

Источник: Комсомольская правда

В Казани намерены продолжить работы по восстановлению старинной мечети, расположенной в Старо-Татарской слободе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В рамках текущего года планируется провести работы по усилению несущих конструкций, улучшению теплоизоляции и повышению устойчивости здания к внешним воздействиям. Также будет создана инфраструктура для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. Планируют благоустроить и прилегающую территорию.

Бурнаевская мечеть была построена в 1872 году и до сих пор действует. Она имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Напомним, муфтий Татарстана выступил за сохранение татарской идентичности в мечетях. Речь идет именно об архитектуре.