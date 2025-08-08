В Старо-Татарской слободе отреставрируют мечеть XIX века

В Казани намерены продолжить работы по восстановлению старинной мечети, расположенной в Старо-Татарской слободе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
В рамках текущего года планируется провести работы по усилению несущих конструкций, улучшению теплоизоляции и повышению устойчивости здания к внешним воздействиям. Также будет создана инфраструктура для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. Планируют благоустроить и прилегающую территорию.
Бурнаевская мечеть была построена в 1872 году и до сих пор действует. Она имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Напомним, муфтий Татарстана выступил за сохранение татарской идентичности в мечетях. Речь идет именно об архитектуре.