В Старо-Татарской слободе отреставрируют мечеть XIX века

В рамках текущего года планируется провести работы по усилению несущих конструкций, улучшению теплоизоляции и повышению устойчивости здания к внешним воздействиям. Также будет создана инфраструктура для людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. Планируют благоустроить и прилегающую территорию.