Медведь Гриша вернулся на улицы Екатеринбурга

Напомним, что арт-объект стоял на улице Толмачева много лет. Этой весной Агентство стратегических инициатив поставило вместо него скульптуру-напоминание «Страну меняют люди». Недавно драматург Николай Коляда сообщил, что скульптура переедет к его театру.