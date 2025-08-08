Ричмонд
Медведь Гриша вернулся на улицы Екатеринбурга

Скульптура медведя появилась в Историческом сквере.

Источник: Telegram-канал «Шахов на ветке»

Медведь Гриша, который раньше стоял на улице Толмачева в Екатеринбурге, появился в Историческом сквере. Арт-объект вернул горожанам девелопер к празднованию Дня строителя, сообщает telegram-канал «Шахов на ветке».

«Медведя обновили, покрасили, починили, как новенький. Еще и колпачок подарили», — написал автор канала Алексей Шахов. Скульптуру уберут после 9 августа, дальнейшая ее судьба не уточняется.

Напомним, что арт-объект стоял на улице Толмачева много лет. Этой весной Агентство стратегических инициатив поставило вместо него скульптуру-напоминание «Страну меняют люди». Недавно драматург Николай Коляда сообщил, что скульптура переедет к его театру.