Пять поездов из Крыма следуют с задержкой

Согласно предоставленным данным, на утро пятницы зафиксированы следующие опоздания для поездов, отправляющихся с полуострова:
Поезд № 178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправлением 06.08) задерживается на 5 часов.
Поезд № 174 Евпатория — Москва (отправлением 06.08) задерживается на 4 часа.
Поезд № 92 Севастополь — Москва (отправлением 06.08) задерживается на 4,5 часа.
Поезд № 98 Симферополь — Москва (отправлением 07.08) задерживается на 1 час.
Поезд № 76 Симферополь — Омск (отправлением 07.08) задерживается на 30 минут.
В компании подчеркнули, что принимают все возможные меры для минимизации неудобств для пассажиров.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Для пассажиров организован доступ к питьевой воде, которую можно взять в кулерах. Также, по возможности, предоставляется питание, при этом приоритет отдается детям и маломобильным пассажирам. Актуальную информацию о времени прибытия можно получить непосредственно у начальников поездов.
Отметим, на Крымском мосту утром восьмого августа образовалась пробка из 460 автомобилей со стороны полуострова. Как сообщает информационный центр, уведомляющий о ситуации на автоподходах, время ожидания составляет около двух часов.