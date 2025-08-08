Пять поездов из Крыма следуют с задержкой

Для пассажиров организован доступ к питьевой воде, которую можно взять в кулерах. Также, по возможности, предоставляется питание, при этом приоритет отдается детям и маломобильным пассажирам. Актуальную информацию о времени прибытия можно получить непосредственно у начальников поездов.