Пять поездов из Крыма следуют с задержкой

Несколько поездов «Таврия», курсирующих из Крыма, следуют с задержками. По состоянию на 9:00 восьмого августа, опоздания достигают пяти часов. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Согласно предоставленным данным, на утро пятницы зафиксированы следующие опоздания для поездов, отправляющихся с полуострова:

Поезд № 178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправлением 06.08) задерживается на 5 часов.

Поезд № 174 Евпатория — Москва (отправлением 06.08) задерживается на 4 часа.

Поезд № 92 Севастополь — Москва (отправлением 06.08) задерживается на 4,5 часа.

Поезд № 98 Симферополь — Москва (отправлением 07.08) задерживается на 1 час.

Поезд № 76 Симферополь — Омск (отправлением 07.08) задерживается на 30 минут.

В компании подчеркнули, что принимают все возможные меры для минимизации неудобств для пассажиров.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для пассажиров организован доступ к питьевой воде, которую можно взять в кулерах. Также, по возможности, предоставляется питание, при этом приоритет отдается детям и маломобильным пассажирам. Актуальную информацию о времени прибытия можно получить непосредственно у начальников поездов.

Отметим, на Крымском мосту утром восьмого августа образовалась пробка из 460 автомобилей со стороны полуострова. Как сообщает информационный центр, уведомляющий о ситуации на автоподходах, время ожидания составляет около двух часов.