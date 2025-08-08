Владивосток сместился после землетрясения на Камчатке: как это произошло

Согласно данным исследователей, что сейсмособытие магнитудой 8,8 произошло 30 июля примерно в 100 км от побережья. Уже через 55 секунд после удара спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS зафиксировали плавное движение южной части полуострова: за две минуты горные образования, включая вулканы, сдвинулись на два метра к юго-востоку и опустились более чем на 30 см.