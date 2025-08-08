Ричмонд
Владивосток сместился после землетрясения на Камчатке: как это произошло

Землетрясение на Камчатке сместило Владивосток на 5 см к югу и обратно.

Источник: Комсомольская правда

Произошедшее 30 июля землетрясение на Камчатки привело к смещению Владивостока. Город сдвинулся на 5 сантиметров к югу, а после на то же расстояние обратно к северу. Об этом рассказал ТАСС профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков.

«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2 350 км, “почувствовали” движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город “качнуло” почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу», — заявил он.

Агентство отмечает, что ученые ДВФУ совместно с коллегами из институтов ДВО РАН и Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН посредством спутниковых технологий подробно изучили, как сместились горные массивы Камчатки после сильного землетрясения.

Согласно данным исследователей, что сейсмособытие магнитудой 8,8 произошло 30 июля примерно в 100 км от побережья. Уже через 55 секунд после удара спутниковые системы ГЛОНАСС/GPS зафиксировали плавное движение южной части полуострова: за две минуты горные образования, включая вулканы, сдвинулись на два метра к юго-востоку и опустились более чем на 30 см.

KP.RU сообщал прежде, что землетрясение на Камчатке также спровоцировало извержение вулканов, находящихся в регионе. После серии мощных толчков вулкан Ключевской начал выпускать пепел.