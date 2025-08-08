Вьетнамский наемник, который сражался на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал в плен к российским военным на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 7 августа, сообщил RT.
— По словам наемника, он единственный, кто остался в живых после удара ВС РФ по его позиции. У пленного был шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ. Туда набирают наемников из разных стран, — передает Telegram-канал.
Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Оттуда вооружение отправлялось пунктам временной дислокации формирований и иностранных наемников в 133 районах.
Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.
До этого бойцы группировки «Восток» в ходе боев за село Карла Маркса в ДНР взяли в плен иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.