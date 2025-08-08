Мошенники начали выманивать доступ к «Госуслугам» россиян по новой схеме: в ней участвуют сразу два афериста

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, использующая имя Роскомнадзора. Как выяснило РИА Новости, преступники действуют в два этапа: сначала звонят от имени службы доставки цветов, затем представляются сотрудниками регулятора.
На первом этапе злоумышленники, выдавая себя за сотрудников цветочной доставки, просят назвать код из СМС для «подтверждения заказа». После этого разговор якобы прерывается автоматическим сообщением о том, что звонок заблокирован Роскомнадзором как небезопасный.
Затем мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками ведомства, и предлагают «помочь» восстановить доступ к «Госуслугам» и отозвать якобы оформленный микрозайм. В этот момент на телефон жертвы приходят коды от микрофинансовых организаций, которые аферисты используют для убедительности. Фактически эти коды дают доступ к аккаунту на портале госуслуг.
Роскомнадзор в своем Telegram-канале неоднократно подчеркивал, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам с просьбами назвать коды или персональные данные. Ведомство добавляет, что не рассылает ссылки и не запрашивает конфиденциальную информацию по телефону.
В ведомстве недавно объяснили, почему мошенники активно стремятся получить доступ к «Госуслугам». Все дело в личных данных россиян. С помощью этого портала аферисты могут узнать СНИЛС, получить информацию о недвижимости и кредитную историю. Эти данные нужны им для продолжения преступной деятельности.
Прежде россиян предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники вынуждают жертв оставлять наличные средства в почтовых ящиках. Преступники действуют под предлогом «защиты сбережений» от якобы угрожающего хищения.
Также стало известно, что украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами. Аферистов обучают не просто зачитывать заготовленные тексты, а эмоционально вовлекаться в разговор.
В случае разглашения личных данных мошенникам у человека есть «золотой час». Во время него можно минимизировать последствия от утечки информации. В ведомстве указали, что в первую очередь, необходимо оперативно сменить пароль, а также код доступа в банковский сервис. Попутно следует заморозить все банковские карты и счета. Крайне важно связаться с самим банком.