В Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге леса

Чиновник напомнил, что сейчас в регионе действует особый режим посещения лесов и попросил всех быть осторожными с огнем, ведь 90% природных пожаров возникают именно по вине человека. Добавим, при пожарах на территории лесного фонда нужно сразу же звонить на горячую линию лесной охраны.