В Ростовской области задержали подозреваемого в поджоге леса

В Багаевском районе Ростовской области задержали предполагаемого виновника лесного пожара. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Возгорание произошло 7 августа, около в 9:20, на территории Багаевского участкового лесничества. Сначала загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на лес. К 11 часам все потушили.
На месте работали сотрудники Каменского межрайонного отдела, Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес», пожарные из Новочеркасска и арендатор лесного участка. Всего в ликвидации пламени участвовали одиннадцать человек, использовалось четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 100 кв. метров (0,01 га).
По данным минприроды региона, подозреваемый уже установлен. После проверки его намерены привлечь к ответственности. Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит штраф от 50 до 60 тысяч рублей (ст. 8.32 ч. 4 КоАП РФ).
— Постоянный мониторинг пожарной опасности ведется на всей площади гослесфонда, это более 360 тысяч га. Организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах. За наиболее крупными лесными массивами следят с помощью системы видеонаблюдения из 86 камер, — рассказал Сергей Бодряков.
Чиновник напомнил, что сейчас в регионе действует особый режим посещения лесов и попросил всех быть осторожными с огнем, ведь 90% природных пожаров возникают именно по вине человека. Добавим, при пожарах на территории лесного фонда нужно сразу же звонить на горячую линию лесной охраны.
