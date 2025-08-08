Россияне массово отравились в пятизвездочном отеле на популярном курорте

Одна из пострадавших рассказала, что за недельный «отдых» с мужем они заплатили 140 тысяч рублей. Симптомы заболевания появились у нее уже в первый день пребывания в отеле. Несмотря на возвращение домой, боли в животе продолжаются. Туристка отметила, что они не пользовались бассейном, и им не понравилось качество еды.