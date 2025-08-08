Ричмонд
Орбан обратился к ЕС на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа: Европа должна быть активнее

Орбан: После встречи Путина и Трампа нужно провести саммит Россия — ЕС.

Источник: Комсомольская правда

После личной встречи российского и американского лидеров необходимо провести саммит России и ведущих стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик положительно оценил сообщения о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Орбан отметил, что после заключенного соглашения между лидерами можно будет ожидать прекращения огня на Украине. Руководство же ЕС самоустранилось от процесса урегулирования, а нужно напротив проявлять активность после переговоров.

«Канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что этот конфликт идет в Европе», — заявил Орбан.

Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Европейский союз должен принимать участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, проводящихся при посредничестве Соединенных Штатов.

