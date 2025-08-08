Орбан обратился к ЕС на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа: Европа должна быть активнее

Политик положительно оценил сообщения о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Орбан отметил, что после заключенного соглашения между лидерами можно будет ожидать прекращения огня на Украине. Руководство же ЕС самоустранилось от процесса урегулирования, а нужно напротив проявлять активность после переговоров.