После личной встречи российского и американского лидеров необходимо провести саммит России и ведущих стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Политик положительно оценил сообщения о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Орбан отметил, что после заключенного соглашения между лидерами можно будет ожидать прекращения огня на Украине. Руководство же ЕС самоустранилось от процесса урегулирования, а нужно напротив проявлять активность после переговоров.
«Канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы. Или, в случае необходимости, провести такие переговоры на нейтральной территории. Российско-европейский саммит должен состояться, потому что этот конфликт идет в Европе», — заявил Орбан.
Глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Европейский союз должен принимать участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, проводящихся при посредничестве Соединенных Штатов.