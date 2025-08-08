Названы самые высокооплачиваемые профессии в сельском хозяйстве Кубани

На Кубани назвали топ высокооплачиваемых профессий в сельскохозяйственном секторе региона. Аналитики hh.ru провели исследования и выяснили, какие зарплаты агро-специалистам в начале августа.
Самую высокую зарплату — от 215 тысяч рублей до вычета налогов — предлагают главному агроному, от которого требуется высшее агрономическое образование, опыт работы на руководящих должностях и знание технологии сельскохозяйственного производства.
«Трактористу-механизатору с опытом работы на тракторах Case, Fendt, Кировец предлагают от 150 тысяч рублей на руки», — сказано в сообщении.
Главный ветеринарный врач может рассчитывать на зарплату от 180 тысяч рублей до вычета налогов, а ведущий зоотехник по кормлению крупнорогатого скота и старший ветеринарный врач этой категории животных — на 120 тысяч рублей до вычета налогов.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Краснодарском крае составила почти 76 тысяч рублей.