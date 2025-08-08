В евпаторийском микрорайоне Исмаил-бей откроется новая школа

На данный момент в школе активно ведутся работы по уборке помещений, завершающие подготовку к новому учебному году. Учреждение рассчитано на 480 мест и оборудовано по всем современным стандартам. Здесь предусмотрен просторный обеденный зал на 250 мест, актовый зал на 231 человека и библиотека, способная вместить до 120 читателей. Также в школе есть два спортивных зала. Все помещения соответствуют действующим требованиям и нормам, включая доступность для маломобильных граждан.