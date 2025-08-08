Погибло 95 человек: названы виновники смертельного обрушения 30-этажного здания во время землетрясения

Обвинение Премчаю из итало-тайской компании Development — это его второе серьезное столкновение с законом, отмечает Associated Press. В 2019 году он был признан виновным в убийстве охраняемых животных и незаконном хранении оружия во время охоты в заповеднике дикой природы, за что отсидел около трех лет в тюрьме.