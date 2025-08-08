Погибло 95 человек: названы виновники смертельного обрушения 30-этажного здания во время землетрясения

Тайскому магнату и китайской компании предъявлены обвинения в связи со смертельным обрушением здания в Бангкоке. Прокуратура Таиланда в четверг предъявила обвинения 23 подозреваемым, включая строительного магната и китайскую государственную фирму, в нарушениях, которые привели к обрушению здания во время мощного землетрясения, в результате чего погибли почти сто рабочих.
Частично построенная 30-этажная башня Государственного аудита в Бангкоке была единственным зданием, обрушившимся в результате подземных толчков, вызванных мощным землетрясением магнитудой 7,7 в соседней Мьянме 28 марта. В результате инцидента погибли по меньшей мере 95 человек, напоминает агентство Reuters.
Государственные прокуроры Таиланда предъявили официальные обвинения 23 частным лицам и компаниям по обвинениям, связанным с обрушением офисного здания в Бангкоке, сообщает Associated Press.
Частично построенная высотка, в которой должно было разместиться новое Государственное контрольное управление, была единственной в Таиланде, которая полностью обрушилась 28 марта из-за землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в Мьянме.
Строительство здания Государственного контрольно-ревизионного управления было совместным предприятием итало-тайской компании Development, одной из крупнейших строительных компаний Таиланда, и China Railway Number 10 (Thailand) Ltd, местного подразделения китайской государственной China Railway Group.
Премчай Карнасута, президент итало-тайской компании и исполнительный директор China Railway Number 10 (Таиланд) Ltd, был официально обвинен вместе с 21 другим подозреваемым в нарушении строительных норм и причинении смерти по неосторожности, сообщил Саккасем Нисайок, представитель Генеральной прокуратуры, в заявлении, опубликованном в четверг.
Некоторым другим подозреваемым также были предъявлены обвинения в подделке технических документов, говорится в заявлении.
Компания Italian-Thai Development не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.
Связаться с юристами других сторон, участвующих в деле, включая China Railway Number 10 (Thailand) Ltd, для получения комментариев не удалось, отмечает Reuters.
Премчай и еще 14 человек отрицали все выдвинутые против них обвинения, когда они были арестованы полицией в мае в связи с обрушением здания.
Обвинение Премчаю из итало-тайской компании Development — это его второе серьезное столкновение с законом, отмечает Associated Press. В 2019 году он был признан виновным в убийстве охраняемых животных и незаконном хранении оружия во время охоты в заповеднике дикой природы, за что отсидел около трех лет в тюрьме.