Ошибка в данных по Узбекистану сильно исказила мировые климатические прогнозы

Однако позже выяснилось, что столь серьезные цифры возникли из-за некорректных данных об экономике Узбекистана. Согласно использованной базе, ВВП страны в 2000 году будто бы упал почти на 90%, а в 2010 году — вырос более чем на 90%. На самом деле, по данным Всемирного банка, экономика Узбекистана росла постепенно, без резких скачков.