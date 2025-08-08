В оригинальной статье утверждалось, что глобальная экономика уже движется к потере 19% ВВП к 2050 году и 62% — к 2100 году. Эти данные широко распространились в СМИ и использовались правительством США и Всемирным банком для планирования.
Однако позже выяснилось, что столь серьезные цифры возникли из-за некорректных данных об экономике Узбекистана. Согласно использованной базе, ВВП страны в 2000 году будто бы упал почти на 90%, а в 2010 году — вырос более чем на 90%. На самом деле, по данным Всемирного банка, экономика Узбекистана росла постепенно, без резких скачков.
Когда данные по Узбекистану были удалены, прогнозируемые потери ВВП сократились: с 62% до 23% к 2100 году и с 19% до 6% к 2050 году.
Авторы оригинального исследования признали ошибку в данных и обновили модель. В новом анализе потери оказались чуть ниже — 17% к 2050 году. Однако критики считают, что менять методику после публикации — недопустимо, поскольку это нарушает научные принципы.
Редакция Nature начала пересмотр статьи. В журнале подчеркнули, что наука развивается за счет постоянной проверки, уточнений и открытого обсуждения.
Kursiv Uzbekistan направил запрос в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, чтобы выяснить, откуда могли появиться такие искажения в экономических данных страны.