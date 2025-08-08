В минэкологии рассказали, что нельзя бросать в мусорный контейнер

По словам чиновников, ТКО включают в себя остатки еды, упаковку, бумагу, картон, стеклотару и пластик. Однако крупногабаритные предметы, такие как старые диваны или шкафы, не должны выбрасываться в стандартные контейнеры. Их следует оставлять рядом с площадками или на специально отведенных участках для крупногабаритного мусора, чтобы избежать повреждений техники и негативного влияния на экологию.