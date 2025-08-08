В минэкологии рассказали, что нельзя бросать в мусорный контейнер

В Красноярском крае представители министерства экологии сообщили о важности правильной сортировки отходов.
С увеличением количества твердых коммунальных отходов (ТКО) летом, когда жители активно занимаются благоустройством и ремонтом, возникает серьезная проблема: многие выбрасывают крупногабаритный мусор в обычные контейнеры, что приводит к поломке баков и загрязнению территории.
По словам чиновников, ТКО включают в себя остатки еды, упаковку, бумагу, картон, стеклотару и пластик. Однако крупногабаритные предметы, такие как старые диваны или шкафы, не должны выбрасываться в стандартные контейнеры. Их следует оставлять рядом с площадками или на специально отведенных участках для крупногабаритного мусора, чтобы избежать повреждений техники и негативного влияния на экологию.
Министерство также отметило, что существует ряд отходов, которые нельзя помещать в обычные контейнеры. К ним относятся:
• стволы деревьев, листья и ветки;
• строительные материалы, такие как кирпичи и доски;
• медицинские препараты и ртутные термометры;
• опасные вещества, включая краски и бытовую химию;
• останки животных и продукты животноводства.
Эти отходы представляют угрозу как для техники, так и для здоровья граждан.
Министр экологии региона Владимир Часовитин подчеркнул, что хаотичное обращение с отходами нарушает правила благоустройства и может привести к штрафам. Однако он добавил, что главное — это изменение сознания жителей. Без понимания важности правильной утилизации отходов решить проблему невозможно. Безответственное поведение отдельных граждан ведет к загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической ситуации в регионе.