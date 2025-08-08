Депутаты Башкирии до конца года хотят принять более 40 новых законов

Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили план нормотворческой деятельности на предстоящий период. До конца текущего года в республике планируют принять более 40 новых нормативных актов, сообщает пресс-служба заксобрания.
Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, 11 законодательных инициатив уже преодолели этап первого чтения. Особое внимание уделяется проекту о создании Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте. Также депутаты рассмотрят поправки о совершенствовании воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях и повышении доступности реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Значительная часть осенней законодательной повестки посвящена модернизации существующих правовых актов, типа вопросов языковой политики, проведения референдумов, обращения с отходами и развития туриндустрии. Отдельные инициативы касаются расширения круга лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и повышения прозрачности работы госорганов.
