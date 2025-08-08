В России во второе воскресенье августа отметят профессиональный праздник строителей

«Рост объемов строительства опирается на комплексную работу Минстроя России и регионов по сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла, которая в этом году ведется в рамках федерального проекта “Новый ритм строительства” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. С 2019 года в строительстве количество административных процедур удалось снизить в три раза, с 96 до 32, число документов для реализации проекта сократилось более чем в 2 раза — с 1168 до 582, а в днях инвестиционно-строительный цикл удалось уменьшить на более чем 900 дней, с 2 181 до 1 250. Таким образом люди быстрее получают объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.