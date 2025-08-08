Ричмонд
Воронежская легкоатлетка стала чемпионкой России-2025

Светлана Аплачкина преодолела 5 000 метров за 15 минут.

В Казани на стадионе «Центральный» проходит чемпионат России по легкой атлетике. Накануне, 7 августа, определились призеры в забеге на 5 000 метров у женщин. Убедительную победу отпраздновала Светлана Аплачкина из Воронежской области. Ее результат — 15 минут 12,87 секунды. Второй к финишу прибежала Любовь Дубровская из Санкт-Петербурга — 15 минут 57,41 секунды. Бронзу завоевала Дарья Шабунина из Москвы — 16 минут 23,67 секунды.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в прошлом месяце Светлана Аплачкина выиграла марафон «Белые ночи». Она пробежала 10 километров за 31 минуту.