В трех поселениях Ординского округа реализовали проекты местных жителей

В Красном Ясыле по инициативе молодежи отремонтирован ФОК на улице Советской. Теперь он готов для занятий спортом и физкультурой, семейных спортивных праздников. В Березовой Горе появилось новое оборудование на детской площадке на Трактовой. Кроме того, здесь заранее возвели деревянную горку, которую будут заливать зимой. А в Малом Ашапе дооборудовали спортплощадку. Раньше она предназначалась для ребят постарше, а теперь на ней появилось и оборудование для малышей.