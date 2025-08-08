11 и 12 августа в Казани ограничат движение транспорта по улице Кремлевской

В связи с подготовкой и проведением автопробега БРИКС в Казани ограничат движение транспорта по улице Кремлевской.
Так, с 6:00 11 августа до 16:00 12 августа ограничения введут по улице Кремлевской, на участке дороги от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая (в обоих направлениях). Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
Ранее сообщалось, что на нескольких улицах Казани 9, 10 и 12 августа ограничат движение транспорта. Это связано подготовкой и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию. Также движение транспорта будет ограничено 9 и 10 августа в связи с подготовкой и проведением чемпионата России по легкой атлетике «Ночная Казань».