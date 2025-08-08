Глава Башкирии подписал указ о праздновании 475-летия села Николо-Березовка

Как следует из документа, оргкомитет возглавит и. о. руководителя администрации Главы РБ Азат Бадранов.
По планам, в августе в Краснокамском районе пройдут тематические мероприятия, спортивные состязания, турниры, культурно-массовые события. Также запланированы благоустройство села и награждение лучших работников учреждений и организаций, почетных граждан Николо-Березовки.
По данным администрации района, село с 2019 года имеет статус исторического поселения регионального значения. Самыми яркими достопримечательностями села является Свято-Никольский храм, здания постройки XIX века, памятник Елизавете Фёдоровне и арт-объект «Ладья Строгановых», посвященный основателям села Николо-Берёзовка — купцам Строгановым. В планах дальнейшая реставрация купеческих домов, пристани и базарной площади.
С 1994 года в Николо-Березовке в Дни славянской письменности и культуры ежегодно проходит межрегиональный фольклорный праздник «Никола вешний». Правда, последние несколько лет он проводится под названием «Николай-чудотворец Берёзовский». Это брендовое мероприятие Краснокамского района. На праздник съезжаются фольклорные коллективы, хоры и ансамбли русской песни, звонари, мастера-умельцы декоративно-прикладного искусства не только из Республики Башкортостан, но и Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Владимирской областей, городов Москва, Суздаль, Владимир. В этом году брендовое событие посвятят юбилею, писал ранее «Башинформ».
Справка.
По преданиям, в 1550 году торговый караван купцов Строгановых спускался по реке Каме, они везли пушнину в Москву и Казань. Их суда словно сели на мель, хотя воды было достаточно. Высадившись на берег, купцы нашли давно покинутую землянку отшельника, а на березе висела деревянная иконка Николая Чудотворца. Помолившись ей, команда вернулась на свои строга, благополучно продолжив путь. К концу их плавания все болеющие незаметно выздоровели.
О случившемся Строгановы рассказали историю Ивану Грозному. Царь велел привезти икону к нему. А спустя два года, когда отнялись ноги, во сне ему дважды явился Николай Чудотворец с требованием вернуть икону на место.
Иван Грозный, украсив святыню драгоценной ризой, вручил красно-белое знамя с четырехконечным крестом, с одной стороны, и, со знаком святителя «С. Ч. Н» (Святитель и Чудотворец Николай) с другой, лично проводил святыню из Москвы на место.
Строгановы на месте явления иконы построили деревянный храм. У плывущих на торговых судах по Каме стало доброй традицией сходить на берег, в село Берёзовку, и просить благополучия, помолившись у чудотворной иконы. Постепенно здесь же купцы начали обмениваться товарами. Так и основалось небольшое купеческое село Николо-Берёзовское.