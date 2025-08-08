Глава Башкирии подписал указ о праздновании 475-летия села Николо-Березовка

По преданиям, в 1550 году торговый караван купцов Строгановых спускался по реке Каме, они везли пушнину в Москву и Казань. Их суда словно сели на мель, хотя воды было достаточно. Высадившись на берег, купцы нашли давно покинутую землянку отшельника, а на березе висела деревянная иконка Николая Чудотворца. Помолившись ей, команда вернулась на свои строга, благополучно продолжив путь. К концу их плавания все болеющие незаметно выздоровели.