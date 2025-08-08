Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске работает горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя

Также можно узнать о действующих ограничениях в сфере розничной торговли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске работает горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, теперь жители смогут сообщить в региональной службы потребительского рынка и лицензирования информацию о нарушениях.

— Также телефон можно использовать для того, чтобы узнать об ограничениях и запретах, которые действуют в сфере продажи алкогольной продукции на территории региона, — пояснили в пресс-службе мэрии.

На горячую линию можно сообщить о следующих случаях: если алкоголь продали подросткам, продукцией торгуют в запрещенное время или пускают в оборот без лицензии. Все желающие помочь усилить контроль за оборотом алкоголя, могут позвонить по телефону: 8 (3952) 34−25−48.