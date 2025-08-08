В Иркутске работает горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя

На горячую линию можно сообщить о следующих случаях: если алкоголь продали подросткам, продукцией торгуют в запрещенное время или пускают в оборот без лицензии. Все желающие помочь усилить контроль за оборотом алкоголя, могут позвонить по телефону: 8 (3952) 34−25−48.