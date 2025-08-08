В Иркутске работает горячая линия для сообщений о незаконной продаже алкоголя. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, теперь жители смогут сообщить в региональной службы потребительского рынка и лицензирования информацию о нарушениях.
— Также телефон можно использовать для того, чтобы узнать об ограничениях и запретах, которые действуют в сфере продажи алкогольной продукции на территории региона, — пояснили в пресс-службе мэрии.
На горячую линию можно сообщить о следующих случаях: если алкоголь продали подросткам, продукцией торгуют в запрещенное время или пускают в оборот без лицензии. Все желающие помочь усилить контроль за оборотом алкоголя, могут позвонить по телефону: 8 (3952) 34−25−48.